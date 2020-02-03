وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض، عن إتاحة عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، بمسمى «كاتب أول مُراقبة المخزون».
واشترط المستشفى أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية التجارية فما فوق، لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مٌراقبة المخزون، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، لديه خبرة في التعامل مع برامج الحاسب الآلي المخصصة لإدارة المستودعات.
ويمكن معرفة التفاصيل والتقديم على الوظائف عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــــا .
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