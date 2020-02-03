تأجيل بطولة آسيا لقدم الصالات بسبب “كورونا”

صحيفة الخليج الالكترونية

واصل فيروس كورونا تأثيره على البطولات الرياضية، إذ اضطر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى تأجيل بطولة كأس آسيا لكرة القدم داخل الصالات إلى موعد يحدد لاحقاً.

وعمم الاتحاد القاري على الاتحادات الأعضاء بيان التأجيل الذي جاء فيه: “في ضوء الوضع الحالي كنتيجة لتفشي فيروس كورونا يرجى العلم أنه بعد مناقشة التطورات مع كافة الأطراف المعنية، وذلك لضمان سلامة الجميع، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر تأجيل بطولة كأس آسيا لكرة الصالات -تركمانستان 2020- إلى إشعار آخر”.

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وكانت البطولة مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان بين 26 فبراير الجاري والثامن من مارس المقبل.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً مقسمة إلى أربع مجموعات، تضم الأولى عمان إلى جانب تركمانستان المضيفة وفيتنام وطاجكستان، والثانية لبنان والكويت إلى جانب اليابان وقرغيزستان، فيما تضم الثالثة البحرين مع أوزبكستان والصين وإندونيسيا، والرابعة والسعودية وإيران حاملة اللقب، تايلاند وكوريا الجنوبية.

ويتأهل الخمسة الأوائل في البطولة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في ليتوانيا في سبتمبر المقبل.