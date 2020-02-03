العثور على مواطن مقتولاً داخل سيارته بحائل (فيديو)

صحيفة الخليج الالكترونية

تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ,وثقته كاميرا أحد المستوصفات الخاصة بمدينة القاعد شمال حائل , يظهر فيه شخصاً يُوقف سيارة بالشارع ويغادرها بسرعة، مع سيارة أخرى من نوع كابرس، ويتجهان إلى جهة غير معلومة.

واتضح أن السيارة المتوقفة بداخلها مواطن عشريني مُتوفى، بعد أن ظهر عليه آثار الضرب، وتهشم برأسه، فتم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الحادثة، وتم نقله إلى ثلاجة الموتى بمستشفى حائل العام، حتى استكمال الإجراءات النظامية بذلك.