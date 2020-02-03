إغلاق مطار في مدريد بعد رصد طائرات مسيرة

صحيفة الخليج الالكترونية

قال مصدر في وزارة النقل الإسبانية إن مطار أدولفو سواريث باراخاس الدولي سيغلق مجاله الجوي اليوم الاثنين لمدة ساعتين بعد أن رصد طياران وجود طائرات مسيرة في منطقة إقلاع بموازاة المطار.

وذكر المصدر أن الشرطة تجري تحقيقا في الأمر.

كانت إنير، الشركة الأم لشركة إينا الإسبانية لتشغيل المطارات قد أشارت سابقا إلى احتمال وجود طائرات مسيرة في المناطق المحيطة بالمطار مباشرة باعتبارها سببا للتأخير المحتمل للرحلات الجوية.

ولم يتسن الاتصال بإنير للحصول على تعقيب.