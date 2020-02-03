سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

صحيفة الخليج الالكترونية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 44.82 نقطة ليقفل عند مستوى 8112.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 على تراجع.

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وكانت أسهم شركات عسير، الجوف، وأسمنت تبوك، وأسيج، ونادك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة السريع، وعطاء، والمصافي، وأسواق المزرعة، وأسمنت أم القرى فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.13% و 4.21%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، والتعمير هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، واس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 212.19 نقطة ليقفل عند مستوى 7437.14 نقطة، وبتداولات تجاوزت 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 854 صفقة.