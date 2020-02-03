شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم 8 مراكز خلال عام واحد.. الجيش السعودي الثاني عربياً والـ17 عالمياً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حل جيش المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عربيًّا بعد الجيش المصري وفق تصنيف مؤسسة global fire power المختص بالشؤون العسكرية لعام 2020، وحل الجيش السعودي في المرتبة الـ17 على المستوى العالمي.
واعتمد التصنيف الذي أجراه الموقع على العديد من العوامل، أبرزها العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة وتنوع السلاح وحداثته والميزانية الدفاعية للدولة وعدد جنودها وتضاريسها الطبيعية التي تلعب دورًا دفاعيًّا في كثير من الأحيان كالجبال والأنهار.
وارتفع ترتيب الجيش المصري إلى المرتبة العاشرة على مستوى العالم وحافظ على صدارة الترتيب العربي في القوة العسكرية.
بينما تراجع ترتيب الجزائر للمرتبة الـ28 عالميا، كما ارتفع ترتيب الإمارات للمرتبة الـ46 على مستوى العالم.
وارتفع ترتيب الكويت للمرتبة الـ84، بينما تراجع ترتيب اليمن عالميا للمرتبة الـ75 كما تراجع ترتيب تونس عالميا للترتيب 78، كما تراجعت ليبيا للمرتبة الـ80.
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