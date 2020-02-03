شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة روسية تطلق هاتفا ذكيا بسعر 18 ألف دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أطلقت شركة كافيار "Caviar" هاتفها الذكي "Cyberphone" الجديد، وهو عبارة عن الهاتف آيفون 11 Pro بتصميم يحاكي الشاحنة الكهربائية تسلا Cybetruck.

Advertisements وأوضحت الشركة الروسية أن هاتفها الذكي Cyberphone الجديد يمتاز بجسم مصنوع من التيتانيوم ذي حواف حادة على غرار تصميم الشاحنة تسلا Cybetruck. وأشارت "كافيار" إلى أن هاتفها الذكي Cyberphone الفريد من نوعه يتوفر بإصدار محدود يقتصر على 99 نسخة فقط بسعر يبدأ من 15.920 ألف إلى 18.220 ألف دولار أمريكي.

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