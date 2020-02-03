شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين يزور جناح المملكة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار هشام بن محمد الجودر ، سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، جناح مملكة البحرين المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، المقام حاليًا بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.وأكد السفير هشام الجودر ، في تصريح له ، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعدُ مهرجانًا ثقافيًا متكاملاً ينافس أكبر معارض الكتاب الدولية، وأن مشاركة المملكة في هذا المحفل الثقافي تعكس متانة الروابط التي تجمع مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية.

وقال السفير البحرينى ، إن مشاركة مملكة البحرين هذا العام تعكس الحراك الثقافي الذي تشهده مملكة البحرين في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، رئيس الوزراء ، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، مشيرا إلى أن المشاركة تستهدف مد جسور التواصل مع الجمهور والنخب الثقافية، وإبراز ما تتمتع به مملكة البحرين من إرث وحراك ونهضة ثقافية في شتى مجالات الحياة.

وأثنى السفير هشام الجودر ، على مدى تميز الجناح الذي تشارك به هيئة البحرين للثقافة والآثار بمملكة البحرين والذي يضم إنتاجا ثقافيا ومعرفيا في كافة مجالات الثقافة والفنون والآداب بكافة أشكالها، في الترجمة والأدب والفنون والسيرة والتراث والتاريخ والآثار، وذلك لإبراز الهوية البحرينية، وذلك في إطار احتفاء الهيئة للعام 2020 تحت شعار "دلمون حيث الكثافة".

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وعبر السفير البحرينى عن تقديره للدور الذي تقوم به الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار ، للارتقاء بالمكون الثقافي والحضاري بمملكة البحرين ودورها في تعزيز العلاقات الحضارية ما بين المملكة ودول العالم، مؤكداً أن الثقافة يمكن استثمارها لبناء جسور التواصل ما بلدان الوطن العربي بما يعزز التعاون المشترك ويساهم في تحقيق طموحات الشعوب العربية.

كما قام السفير البحرينى بزيارة لجناح وزارة الدفاع المصرية والتي أهدته درعا تذكاريا بمناسبة الزيارة، كما زار جناح وزارة الداخلية المصرية، وبعض دور النشر المشاركة في المعرض.