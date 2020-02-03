ولى عهد البحرين يلتقى البابا فرنسيس لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الفاتيكان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد البحرينى نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بالبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وأكد أن ما يتسم به أبناء البحرين من حب للتسامح والوسطية والاعتدال عزز من مكانة المملكة الحضارية وهو ما يرسخ النهج الذي اختطه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، مشيرا إلى موقع المملكة الذي تميزت به عبر تاريخها الممتد في احتضانها لمختلف الثقافات والأديان وسعيها الدائم نحو تعزيز قيم التعددية والتنوع الذى ستواصل من خلاله السير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تتطلع إليها.



وزارة الخارجية البحرينية

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الاثنين، بقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، حيث نقل تحيات عاهل البحرين، إلى البابا فرنسيس وتمنيات الملك البحرينى لدولة حاضرة الفاتيكان وشعبها الصديق دوام التطور والنماء، منوها لما توليه مملكة البحرين من اهتمام لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دولة حاضرة الفاتيكان بما يسهم فى تكريس مفاهيم المحبة والتعددية بين الأمم والشعوب وتحقيق السلام والاستقرار، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

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البابا فرنسيس وولى عهد البحرين

كما ثمن ولى العهد بكل تقدير الجهود الحثيثة التى يبذلها قداسة البابا فرنسيس ودولة حاضرة الفاتيكان فى مد جسور التفاهم والتسامح وتأكيد القيم الإنسانية المشتركة التى تلتقى حولها مختلف الأديان والحضارات ونشر قيم التسامح والاعتدال.