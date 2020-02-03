شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة إيرلندا فى القاهرة تكرم وزيرة التخطيط ويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت السفارة الأيرلندية في القاهرة بعيد القديسة بريجيد، وهو عيد أيرلندى اختارته وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأيرلندية كيوم للاحتفال بريادة وقيادية وإبداع المرأة ولتسليط الضوء على إسهامات وإنجازات المرأة من خلال احتفاليات فى السفارات الأيرلندية حول العالم.

وخلال الاحتفال الذي استضافه سفير أيرلندا شون اوريجان، في منزله، تم تكريم عدد من القيادات النسائية في مصر وعلى رأسهم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السيد، والفنانة يسرا، وسيدة الأعمال راوية منصور صاحبة جائزة "القيادية الإفريقية لعام "2019 والبرلمانية أنيسة حسونة ومجموعة قيادات نسائية مصريات.

وقال سفير أيرلندا في مصر أن السعيد تقدم نموذجًا يحتذي به للمرأة والفتاة ليس في مصر فقط بل في كل مكان. وقدم لها جائزة تقدير من أيرلندا لريادتها وتاريخها الحافل بالإنجازات كأكاديمية واقتصادية بارزة وأول عميد منتخب لكلية العلوم السياسية والاقتصاد فى جامعة القاهرة قبل ترك بصتمها الواضحة كوزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

أدارت الندوة رنا عرفة وتضمنت الندوة، والإعلامية رندا ابو العزم، ومتسلقة الجبال ماريز دوس وبطلة كرة السلة ثريا محمد والفنانة نادين همام ومصممة الأزياء دينا شعبان وعالمة المصريات الدكتورة منة الله الدورى.

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ومنحت ثلاثة جوائز خاصة لثلاث من أكثر نساء مصر انجازاً وإلهاما تقديراً لإسهاماتهن، حيث منحت حسونة جائزة الشخصية العامة الأكثر إلهامًا، وحصلت راوية منصور على جائزة أفضل قيادية فى أفريقيا، والفنانة يسرا حصلت على جائزة الإنجاز مدى الحياة فى الفنون والإنسانية، وتقديرا لعطائها على مدى مسيرتها الفنية الثرية وإنجازاتها ليس فقط في السينما والتلفزيون والموسيقى، ولكن أيضًا في الإنسانية من خلال تسليطها الضوء على أهم القضايا الاجتماعية من خلال فنها، بالإضافة إلى دورها الهام كسفيرة نوايا حسنة للأمم المتحدة، وقد تم تدشين جائزة الإنجاز مدى الحياة خصيصا تقديراً لإسهاماتها الاستثنائية في الفن والإنسانية، وأعرب سفير إيرلندا بسعادته البالغة لمشاركة النجمة يسرا فى الحفل ووصفها بأنها أيقونة حقيقية للسينما المصرية والعربية ومثال لريادة المرأة العربية وتأثيرها الإيجابي على المجتمع.

وأشاد السفير بريادة راوية منصور قائلا إنه سمع عن مجهوداتها وإنجازاتها منذ وصوله إلى مصر وأنه سعيدًا لمقابلتها شخصيًا، وشدد على أهمية عملها في الزراعة والتنمية المستدامة وتمكينها للمرأة فى المناطق الريفية، فى محادثة خاصة أعرب السفير عن أمله فى أن يتم دمج خبرة إيرلندا الواسعة فى مجال التنمية مع خبرة الأستاذة راوية منصور الغنية فى العمل في شراكة لتحسين الظروف المعيشية ودخل الأسر الزراعية.

وعند تقديم جائزة الشخصية العامة الأكثر إلهامًا للبرلمانية أنيسة حسونة اعرب السفير عن تقديره البالغ لشجاعتها ولجهودها في التوعية بأهمية الحديث عن السرطان وضرورة أن يخضع الجميع لفحوص وقائية مضيفا إن هذا أمر شخصي بالنسبة له لمرور أستره بذات التجربة. وتحدث السفير معها أيضًا عن أهمية الرعاية النفسية والعاطفية لمرضى السرطان بالإضافة إلى التدخل الطبى.