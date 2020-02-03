شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يشن حرباً ضد الأخبار المزيفة عن «فيروس كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن موقع “تويتر” مجموعة من الإجراءات الصارمة، تجاه بعض المواقع والمنصات الإخبارية التي تروج أخباراً مزيفة بشأن فيروس “كورونا” الجديد.

ووفقاً لـ”سبوتنيك”، فإن “تويتر” حظر موقع “زيرو هيدج” العالمي بعد ترويجه مزاعم مزيفة حول فيروس “كورونا” الجديد بعد نشر تصريحات عالم صيني مقيم في مدينة ووهان، قال فيها إنه هو من أنشأ فيروس “كورونا” الجديد كـ”سلاح”.

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كما نشر الموقع أيضاً التفاصيل والبيانات الشخصية الخاصة بالباحث الصيني، التي تشمل اسمه وصورته وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه، وهو ما وصفته مواقع إخبارية بأنه بمثابة “تهديد” وحض على “العنف” تجاه العالم”.

وقال “تويتر”: إن الموقع انتهك سياسات “الخصوصية” و”سوء المعاملة والتحرش” الخاصة بالمنصة الاجتماعية، لذلك سيتم حظره لفترة، خاصة بعدما تبيّن أن كل القصة التي نشرها “مزيفة” بشكل كامل.

كما حذرت إدارة “تويتر” أية منصة تسعى للترويج بشأن معلومات “مزيفة” بأنها قد تلقى نفس العقوبة، وربما تكون أشد، خاصة فيما يتعلق بفيروس “كورونا” الجديد.