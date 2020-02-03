بريطانيا تؤكد تعزيز علاقاتها مع الكويت

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





نصر المجالي: أكدت المملكة المتحدة على هامش الاجتماع الدوري لمجموعة التوجيه المشتركة البريطانية الكويتية في الكويت رغبتها بتمتين العلاقات مع دولة الكويت في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية والثقافية والاستثمارية.

وترأس الاجتماع نصف السنوي الخامس عشر يوم الأحد 2 فبراير 2020، الذي عقد في الكويت كل وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني د. آندرو موريسون ونائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله.

وشكر الوزير موريسون والجارالله المسؤولين في البلدين على التقدم الذي تم احرازه خلال عمل مجموعة التوجيه المشتركة. وأعرب الجانبان خلال توقيع خطة العمل الرسمية عن التزامهم بالعمل سويًا على مدار الأشهر الستة المقبلة لتعزيز العلاقة الوثيقة بين الكويت والمملكة المتحدة لما فيه مصلحة البلدين. وأشار الوزيران إلى نجاح الزيارة الأخيرة لدوق كامبريدج إلى الكويت في شهر ديسمبر 2019.

ورحب الدكتور أندرو موريسون بالمناقشات التي وصفها بالمثمرة قائلا: تفخر المملكة المتحدة بعلاقتها القوية مع الكويت، علاقة صداقة تم الاحتفال بذكراها الـ 120 في عام 2019. إن شراكتنا تشمل قطاعات متعددة بما في ذلك التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي والبيئة والثقافة والتنمية الدولية. إنني أتطلع إلى رؤية ثمار شراكتنا المستمرة وهي تتواصل في الازدهار في عام 2020 وما بعده.

مجالات تعاون

وقد اتفق الجانبان على مواصلة التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بما فيها التجارة والاستثمار، والهجرة والأمن والدفاع، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية، والتربية والتعليم العالي، والبحوث العلمية والبيئة، والثقافة والتنمية الدولية. وأكد الجانبان على الأهمية المستمرة لمجموعة التوجيه المشتركة في العلاقات الثنائية ما بين البلدين.

Advertisements

موريسون والجارالله يوقعان الاتفاقيات

وركزت المحادثات في مجال الدفاع على سبل تعزيز التعاون بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالتدريب والتمارين المشتركة. وقد تم الإشارة خلال المناقشات إلى تمرين محارب الصحراء، الذي عقد شهر ديسمبر 2019 وحضره صاحب السمو الملكي دوق كامبريدج. وركزت المحادثات حول الأمن على مكافحة التهديدات المشتركة، بما في ذلك حماية مصالح الطيران من خلال تحسين أمن المطار والتدريب.

وحضر كل من الدكتور موريسون والسيد الجارالله توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ووزارة التنمية الدولية البريطانية لوضع إطار للتعاون التشغيلي بما في ذلك تحديد السبل التي يمكن أن يساهم التعاون بينهما في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتعزيز جهود التنمية العالمية.

اتفاقية هندسية

كما حضر الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المهندسين الكويتية والمجلس الهندسي البريطاني ليتم اعتماد المهندسين المعتمدين في المملكة المتحدة في جمعية المهندسين الكويتية وفقًا لمتطلبات جمعية المهندسين الكويتية والمعايير اللازمة، وسيقوم المجلس الهندسي البريطاني بنفس الشيء بالنسبة للمهندسين المعتمدين في الكويت وفقا لمتطلبات المجلس الهندسي البريطاني والمعايير اللازمة لذلك.

يذكر أن لجنة التوجيه المشتركة كان تم انشاؤها خلال الزيارة التي قام بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى لندن عام 2012، ويرأس الجانب الكويتي فيها نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله ويرأس الجانب البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضم اللجنة في عضويتها مسؤولين على مستوى عال من الجهات الحكومية في كلا البلدين وتعقد اجتماعها بصفة نصف سنوية بالتناوب بين الكويت ولندن وقد تمكنت اللجنة على مدى الأعوام الماضية منذ إنشائها من تحقيق تقدم كبير وملموس على كافة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والتي منها تطبيق الفيزا الالكترونية التي سهلت على المواطنين الكويتيين الحصول على التأشيرة إلى بريطانيا وتيسيير إجراءات الطلبة الكويتيين الدارسين في بريطانيا إضافة إلى المرضى الكويتيين ناهيك عن تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وغيرها من أوجه العلاقات.