دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تؤكد على دعم هاتف Red Magic 5G لتقنية الشحن السريع بقدرة 80W ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة ZTE للإنتقال بتقنية الشحن السريع إلى مستوى جديد، حيث تدعم هاتف Red Magic 5G المرتقب بتقنية شحن سريع تصل إلى قدرة 80W، كما يأتي بمعدل تحديث 144hz.

تقدم علامة Nubia التجارية التابعة لشركة ZTE قريباً، هاتف الألعاب Red Magic 5G الذي يجمع بين مجموعة من المواصفات الرائدة، يأتي على رأسها تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، مع معالج Snapdragon 865.

بعد أن قدمت شاومي مؤخراً تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، كما قدمت Oppo أيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، تستعد ZTE ليكون لها الريادة كأول شركة تقدم هاتف يدعم تقنية شحن سريع تصل إلى 80W، في إصدارها القادم من هواتف الألعاب Nubia Red Magic 5G، والذي يأتي أيضاً بمعدل تحديث في الشاشة 144hz.

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ولقد كشف عن تقنية الشحن السريع الجديدة على Weibo اليوم، حيث تأتي بمعايير USB-PD، وتستخدم 9.6 أمبير، مع 8.4 فولت، لذا من المتوقع أن يتم إعتماد المعايير من قبل شركات أخرى مثل وان بلس وOppo.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن هاتف Nubia Red Magic 5G سيعلن عنه رسمياً خلال الشهر المقبل، والذي يأتي بمجموعة مميزة من المواصفات في الشاشة ووحدة المعالجة وتقنية الشحن أيضاً.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تؤكد على دعم هاتف Red Magic 5G لتقنية الشحن السريع بقدرة 80W ظهر على التقنية بلا حدود.