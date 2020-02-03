شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين برصاص مطاطى فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط اليوم ،الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة الخليل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية،وفا، أن شابين نقلا إلى مستشفيات الخليل عقب إصابتهما بالرصاص المطاطي، خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية.
في السياق، اعتدى مستوطنو "رمات يشاي" المقامة على أراضي الفلسطينيين في حي "تل الرميدة"، وسط مدينة الخليل، على عائلة تقيم في الحي بالضرب وأصابوا طفلتين من أفرادها.. فيما قامت قوات الاحتلال التي تواجدت في المكان بحماية المستوطنين، ومنعت المواطنين من الدفاع عن أنفسهم أو الخروج من منزلهم.
وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو زمان، أكد أن فلسطين سوف ترفض خطة السلام الأمريكية أمام مجلس الأمن الدولى، موضحا أنه يجب الرجوع إلى محددات القانون الدولى، لأن هذه الخطة تخالف القرارات التى أصدرها مجلس الأمن، ولا يمكن القبول هذه الخطة على الإطلاق.
وأضاف الرئيس الفلسطينى، خلال كلمته على هامش اجتماع الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين، أن فلسطين سوف تستمر فى مقاطعة الولايات المتحدة وإسرائيل طالما تم الاستمرار فى تطبيق خطة السلام، مشددا على أن بلاده تسعى للحصول على حقوقها المشروعة بعيدا عن خطة السلام التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وأشار الرئيس أبو مازن، إلى أنه يقبل التفاوض مع الولايات المتحدة وإسرائيل وفق مبادئ القانون الدولى، وبحضور المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة وغيرها، وأن تكون هذه المفاوضات ضامنة لحقوق الشعب الفلسطينى.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة فلسطينيين برصاص مطاطى فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.