شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يؤكد أهمية التكامل بين دول منظمة "إيجاد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، ضرورة عمل دول منظمة "إيجاد" لتحقيق أهداف المنظمة، وتجاوز النزاعات، وتحقيق التكامل من خلال استغلال الموارد المتاحة بدول المنظمة.
ووضع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس المنظمة، اليوم الاثنين، حجر الأساس لمقر المنظمة الجديد في جيبوتي، بحضور الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، ورئيس وزراء جيبوتي عبد القادر كمال.
وقال حمدوك، إن بلاده وضعت خارطة طريق لعمل المنظمة، خلال فترة رئاسة السودان لها، تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار ودفع جهود التنمية في دولها.
وأشار إلى أن (إيجاد) تحتل موقعا مهما بفضل دعم الشركاء والدول الأعضاء وأصدقاء الإيجاد في المجتمع الدولي، معربا عن تقديره وشكره للرئيس والشعب في جيبوتي لاستضافته للمنظمة ومنح قطعة لإنشاء مقرها الجديد.
واختتم حمدوك زيارته لجيبوتي، التي استمرت يومين، بدعوة من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي.
وقال السفير عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء السوداني، إن الزيارة كانت ناجحة وعكست عمق العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن المباحثات أكدت أهمية التعاون والتنسيق لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.
وذكر بيان لمجلس الوزراء السوداني، أن جيلى، وحمدوك عقدا، فى القصر الرئاسى بجيبوتي، جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات، إلى جانب التشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.
واستعرض حمدوك تطورات الأوضاع السياسية فى السودان عقب ثورة ديسمبر، مشيرا إلى جهود الحكومة الانتقالية فى تجاوز تحديات المرحلة وتعزيز الأمن والاستقرار، من خلال تحقيق السلام الشامل بالسودان.
وتناول حمدوك التشاور المستمر بين السودان وجيبوتي، حول أمن سواحل البحر الأحمر، فى إطار المجلس المختص بين الدول المعنية والتعاون مع الدول المتشاطئة.
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