شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق الرحلات الجوية إلى الصين باستثناء بكين اعتبارا من 5 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز" منذ قليل، أن دولة الإمارات قررت تعليق رحلاتها الجوية إلى الصين إستثناء بكين، وذلك إعتبارا من يوم 5 فبراير الجارى، فى محاولة للوقاية من تفشى فيروس كورونا الذى إنتشر فى الصين والكثير من دول العالم المختلفة.

كانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، سلطت الضوء على تحول تفشى فيروس كورونا الجديد إلى أزمة سياسية فى ضوء إغلاق دولة تلو الأخرى أبوابها أمام معظم المسافرين الصينيين، مع ازدياد عدد القتلى بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد بدون أي إشارة إلى أنه يمكن احتواء الفيروس قبل أن يصبح أزمة صحة على مستوى الكوكب بأكمله.

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وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أن عزلة الصين المتزايدة تهدد بتحول هذا الوباء الجديد إلى صراع جيوسياسي، مما يزيد من حدة التوترات القائمة بالفعل بين الصين والولايات المتحدة ، وربما يكون له آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى سريان حظر الولايات المتحدة الذي فرضته على الأجانب الوافدين من الصين في إطار حالة الطوارئ والذي يمنعهم من دخول البلاد اعتبارا من الأحد، لافتة إلى حالة الاضطراب التي تحيط بالكيفية التي سيتم بها سريان هذه الإجراءات حول المكان الذي سيتم فيه بالضبط فحص المسافرين القادمين من الصين والذين يحتاجون إلى الحجر الصحي وإيوائهم في المطارات أو بالقرب منها.

ووفقا للصحيفة، جاءت قيود الولايات المتحدة المفروضة على السفر في أعقاب تقرير صدر أواخر الأسبوع الماضي عن إمكانية انتقال الفيروس من شخص لم تظهر عليه بعد أعراض العدوى إلى آخر.. وفرضت ما لا يقل عن اثنتي عشرة دولة قيودًا على سفر الأشخاص القادمين من الصين... وتشمل هذه القائمة بعض الدول المجاورة التي أغلقت حدودها مع الصين.