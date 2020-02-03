شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: الإجراءات الطبية على القادمين من الصين ستستغرق 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الإمارات أن الإجراءات الطبية التى سيتم تطبيقها على القادمين من الصين ستستغرق من 6 - 8 ساعات وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

يذكر أن الحكومة الصينية فرضت قيودا صارمة في مدينة ووهان الواقعة وسط البلاد، حيث انتشر المرض، وشددت إجراءات الحجر الصحى بحيث لا يسمح سوى لفرد واحد من أفراد العائلات بالمغادرة لشراء احتياجاتها من الطعام.

واستمرت الفرق الطبية التابعة للجيش الصينى فى الوصول إلى ووهان لتخفيف الأعباء الصحية فى المدينة، فيما أجلت دول عدة، رعاياها من المدينة.

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ومن جانبها أعلنت السلطات الصينية، الاثنين، أن عدد الوفيات المؤكدة فى البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 362 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 56 شخصا إضافيا فى مقاطعة هوبى، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس لا تزال على حالها، إذ سجلت 2103 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17,238 مصابا، أما في جميع أنحاء العالم فقد بلغ عدد الإصابات 17,480 إصابة، شفي منهم 492 شخصا.