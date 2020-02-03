شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية الجزائرية تعلق كل الرحلات من وإلى الصين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت السلطات الجزائرية تعليق كل الرحلات للصين حيث وصلت الطائرة الجزائرية التى أجلت أكثر من 50 شخصا من ووهان الصينية بسبب كورونا ، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق أفادت السلطات السعودية أن 10 طلاب تم إجلاؤهم من ووهان الصينية "مركز فيروس كورونا" سيبقون تحت الحجر الصحى احترازيا وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، وأكد وزير الخارجية السعودى: "نثمن جهود السلطات الصينية فى إجلاء 10 من طلابنا من ووهان"، لافتا إلى أن هناك إجراءات صحية احترازية بمطار الرياض مع وصول الطلاب السعوديين الذين تم إجلاؤهم من الصين.

كانت سلطات الطيران المدنى فى عُمان قررت تعليق جميع الرحلات بين السلطنة والصين ابتداء من اليوم، يذكر أن خارطة انتشار فيروس كورونا عالميا شملت 26 دولة، حيث وصلت أعداد الوفيات بفيروس الكورونا فى الصين لنحو 259 حالة ووصلت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 12 ألفا داخل الصين و150 خارجها وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاج لها.