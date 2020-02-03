شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا ترحل أربعين مهاجرا "غير شرعيين" إلى بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت موريتانيا ترحيل أربعين مهاجرا أفريقيا إلى بلدانهم ، بعد محاولة الهجرة "غير الشرعية " إلى إسبانيا.

واكدت السلطات الأمنية في مدينة "نواذيبو " الواقعة شمال البلاد - للإذاعة الموريتنية، اليوم ،الإثنين، ترحيل أكثر من أربعين مهاجرا "سريا " إلى بلدانهم الأصلية ، بعد توقيفهم من قبل الشرطة وهم على متن قارب يستعد للإبحار نحو جزر"الكناري" .

واضافت المصادر أنه جرى توقيف ثلاثة أجانب بتهمة الإشراف على هذه العملية ، وستتم إحالتهم للعدالة.

وكانت موريتانيا قامت خلال يناير الماضي بترحيل مائة وستين مهاجرا "سريا " كان بعضهم يحاول الهجرة نحو أوروبا ، والبعض الآخر كان في وضع "غير قانوني" داخل المدينة.

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