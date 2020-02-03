اخبار الخليج

تصادم 20 سيارة فى تبوك بالسعودية نتيجة الوقوف المفاجئ ولا خسائر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم 20 سيارة فى تبوك بالسعودية نتيجة الوقوف المفاجئ ولا خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع حادث تصادم، لأكثر من عشرين سيارة على امتداد طريق الملك فهد بتبوك بالمملكة العربية فوق الجسر باتجاه طريق ضباء نتيجة الوقوف المفاجئ.

 

ونقل موقع سبق الإخبارى ، أن هذا الجسر حديث المنشأ ،ولم يمضِ على افتتاحه سوى شهرين ازدحاماً كبيراً في الفترة الصباحية باتجاه طريق ضباء وجامعة تبوك، ولم ينتج عن الحادث، ولله الحمد، أى إصابات سوى التلفيات فى المركبات.

 

5e37df4aef50c

وكانت عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك، قد تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود الحادث ووجود مصاب، وصرح الهلال الأحمر بتبوك بأنه بعد مباشرة الحادث من الفرقة رفض المصاب النقل عن طريق الهلال الأحمر.

Advertisements

 

يُذكر أن تبوك تشهد يومياً ازدحاماً مرورياً في نقاط عدة؛ منها تقاطع طريق الملك فهد مع الملك خالد، الذي من المرجح أن تنتهي مشكلته بعد افتتاح النفق فى الموقع نفسه الذي تأخر كثيراً، كذلك تأخر مشروع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع الملك عبدالله.

5e37df47b2cea
 

ومن النقاط التي تشهد ازدحاماً مرورياً في وقت الذروة الصباحية فى تبوك أمام مدارس الملك عبدالعزيز من جهة جسر طريق الملك عبد العزيز (كبري الجادة)، وكذلك تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير فهد بن سلطان، وتقاطعات الطرق عند إشارات حي المروج مع طريق الملك عبدالله، ورغم ما يقدمه مرور منطقة تبوك من وجود يومي في هذه الأماكن لحل الاختناقات المرورية والتخفيف منها إلا أن إيجاد حلول جذرية مطلبٌ لأهالي تبوك.

 

5e37df494b918
 
5e37df4c8dfd3
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصادم 20 سيارة فى تبوك بالسعودية نتيجة الوقوف المفاجئ ولا خسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا