العراق يخصص مبالغ مالية لمواجهة فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى حسن كريم الكعبى عن تخصيص مبالغ مالية من موازنة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا الجديد" الذى ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضى فى الصين، وطالب الكعبي ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الاثنين، من الجهات المعنية بضرورة التعامل مع وباء "كورونا" بشكل سريع لمنع انتقاله أو وصوله إلى العراق والحفاظ على حياة العراقيين سواء داخل أو خارج البلاد، مؤكدا اتخاذ العراق كافة الإجراءات الوقائية التي تتعلق بالسلامة البيئية والصحية في المطارات والتأكد من سلامة الوافدين من الصين .

وأشار إلى أن من بين التوصيات التي اعتمدها الاجتماع المشترك - الذي عقدته لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب بحضور أعضاء اللجنة والوكيل الفني لوزارة الصحة وممثل وزارة النقل ومدير الخطوط الجوية العراقية ومعاون مدير دائرة الصحة العامة - هي تشكيل خلية أزمة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصحة والنقل والداخلية والخارجية والمالية لمتابعة تفاصيل هذا الوباء والإسراع بنقل العراقيين الموجودين في الصين وتحديد موعد دقيق لإتمام الأمر، والتأكد من سلامة الوافدين إلى العراق من هذا الفيروس.

وشدد المسؤول العراقي على أهمية تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية للحصول على الأجهزة والمستلزمات الطبية بشكل عاجل وقيام شبكة الإعلام العراقي ببث برامج وحلقات توعية للوقاية من هذا الفيروس، معلنا عن التوصل لقرار في الاجتماع يتعلق بإلزام وزارة الصحة العراقية بتقديم طلب ضمن موازنة 2020 لتخصيص مبالغ ثابتة لإنشاء مراكز عزل متطورة في جميع المحافظات بهدف التهيئة لمواجهة أي مخاطر مستقبلية.

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وكانت وزارة الداخلية العراقية، قررت الأحد، منع دخول الوافدين الأجانب من الصين إلى العراق، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ أنها قررت منع دخول الوافدين الأجانب من الصين إلى البلاد؛ ضمن الإجراءات الوقائية التى اتخذتها دول العالم، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتزاما منها بحماية مواطنيها من تأثيراته الكارثية وتداعياته السلبية على الصحة العامة وأمن البلاد.