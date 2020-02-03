محمد إبراهيم / الخليج 365
أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع أعداد السياح الأجانب الذين زاروا قطر خلال 2019 بنسبة 17.4 بالمئة على أساس سنوي.
وجاء في بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية أن عدد السياح الأجانب سجل 2.136 مليون سائح بالعام الماضي، مقابل 1.819 مليون سائح في 2018.
ومثلت النسبة الأكبر من السياحة الأجنبية إلى قطر تلك الوافدة من الدول الآسيوية الأخرى وأوقيانوسيا بنسبة 38 بالمئة بنحو 813.3 ألف سائح، ثم أوروبا بـ680 ألف سائح (32 بالمئة)، ودول مجلس التعاون الخليجي بنحو 233 ألف زائر (11 بالمئة).
وتسعى قطر إلى جذب 5.6 ملايين سائح إليها سنويا بحلول 2023.
وتهدف الدوحة إلى زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 5.4 مليارات دولار في 2016، إلى 11.3 مليار دولار بحلول 2023.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر السياحة الأجنبية في قطر تصعد 17.4% خلال 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.