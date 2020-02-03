السياحة الأجنبية في قطر تصعد 17.4% خلال 2019

محمد إبراهيم / الخليج 365



أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع أعداد السياح الأجانب الذين زاروا قطر خلال 2019 بنسبة 17.4 بالمئة على أساس سنوي.



وجاء في بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية أن عدد السياح الأجانب سجل 2.136 مليون سائح بالعام الماضي، مقابل 1.819 مليون سائح في 2018.



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ومثلت النسبة الأكبر من السياحة الأجنبية إلى قطر تلك الوافدة من الدول الآسيوية الأخرى وأوقيانوسيا بنسبة 38 بالمئة بنحو 813.3 ألف سائح، ثم أوروبا بـ680 ألف سائح (32 بالمئة)، ودول مجلس التعاون الخليجي بنحو 233 ألف زائر (11 بالمئة).



وتسعى قطر إلى جذب 5.6 ملايين سائح إليها سنويا بحلول 2023.



وتهدف الدوحة إلى زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 5.4 مليارات دولار في 2016، إلى 11.3 مليار دولار بحلول 2023.

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