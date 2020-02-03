"التركماني السوري" يعزّي تركيا في استشهاد جنودها بإدلب

أنقرة/الخليج 365

قدم المجلس التركماني السوري، الاثنين، تعازيه لتركيا في استشهاد جنودها إثر قصف مدفعي للنظام السوري في محافظة إدلب، شمال غربي البلاد.

جاء ذلك على لسان رئيس المجلس، محمد وجيه جمعة، في تصريحات أدلى بها، الاثنين.

وتقدّم "جمعة" بأمنيات الشفاء للجنود المصابين، وبالصبر لذوي الشهداء منهم، سائلاً الله أن يتغمدهم برحمته.

وأوضح أن هجمات النظام المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة، والتي طالت استهداف نقاط المراقبة للجيش التركي، ستؤدي إلى تغيّر المعادلة الإقليمية.

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وأشار إلى أن هذه التطورات الأليمة التي وقعت بالرغم من مباحثات أستانة وسوتشي، تُظهر بأن الدول المعنية تتبع استراتيجية تصعيد الحرب والتوتر، لا تحقيق السلام.

وتابع: "في هذا الإطار، سقط القناع عن النظام السوري وداعمه روسيا."

ولفت إلى أن نقاط مراقبة الجيش التركي، موجودة في إدلب وما حولها، بهدف تأمين أمن وسلامة المدنيين في المنطقة، مبيناً أن لا تركيا ولا الشعب السوري، يطيق تحمّل المزيد من النزوح.

وشدد على أن الأخوة التاريخية بين الشعبين التركي والسوري، سيتجاوز كافة المصاعب، وسينتصر على الجناة الذين يصعّدون العنف في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، ارتفاع عدد الشهداء في قصف لقوات النظام السوري على محافظة إدلب من 4 إلى 6 جنود بينهم موظف مدني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.