العراق.. مقتل شرطي وعنصرين من "داعش" بحادثين منفصلين

العراق / حسين الأمير / الخليج 365

قالت الشرطة العراقية إن أحد عناصرها واثنين من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي قتلوا، الإثنين، في حادثين منفصلين بمحافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال الملازم في شرطة صلاح الدين نعمان الجبوري لوكالة الخليج 365 إن "مسلحين من تنظيم داعش شنوا اليوم هجوما عبر بنادق رشاشة مستهدفين حاجزا أمنيا للشرطة العراقية في منطقة مكيفيشة بمحافظة صلاح الدين (شمال)"، مشيراً إلى أن "الهجوم تسبب بمقتل عنصر شرطة".

من جهته، قال نقيب الشرطة في محافظة ديالى (شرق) حبيب الشمري لوكالة الخليج 365 إن "قوات الشرطة العراقية قتلت عنصرين من تنظيم داعش ودمرت 5 مقار للمسلحين اليوم في عملية أمنية واسعة بمحيط بحيرة حمرين شمالي المحافظة".

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وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وفي عام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي كان يسيطر عليها التنظيم، و تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد.

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