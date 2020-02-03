الكرملين عن استشهاد 6 جنود أتراك: عسكريو روسيا وتركيا على اتصال مباشر

موسكو/ الخليج 365متحدث الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف:

- الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، لم يبحثا الموضوع هاتفيا بعد

- يمكن مباحثة الوضع في وقت قريب بناء على طلب رئيسي البلدين

قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديميتري بيسكوف، إن المسؤولين العسكريين الروس والأتراك على اتصال مستمر بشأن المستجدات في محافظة إدلب السورية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بيسكوف حول استشهاد 5 جنود وموظف مدني أتراك، جراء قصف لقوات النظام السوري في محافظة إدلب.

وأشار إلى أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، لم يبحثا الموضوع هاتفيا بعد.

وأضاف أنّ "المسؤولين العسكريين الروس والأتراك على اتصال مباشر، ولم يحدث هناك مباحثات على مستوى رفيع".

وأكد أنه يمكن بحث الوضع في وقت قريب بناء على طلب رئيسي البلدين.

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كما أعرب بيسكوف عن قلق روسيا من أنشطة المجموعات الإرهابية في إدلب.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 5 جنود وموظف مدني، جراء قصف مدفعي مكثف للنظام السوري في محافظة إدلب.



وأوضحت الوزارة في بيان، الإثنين، أن القوات التركية ردت فورا على مصادر النيران.



وأضاف البيان، أن النظام السوري أطلق النار ضد القوات التركية المُرسلة إلى المنطقة من أجل منع نشوب اشتباكات في إدلب، على الرغم من أن مواقعها كانت منسقة مسبقًا.





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