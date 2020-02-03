وزير الدفاع التركي: تعاملنا بالشكل اللازم مع اعتداء النظام السوري على قواتنا

هطاي/ الخليج 365

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الاثنين، أن قوات بلاده تعاملت بالشكل اللازم مع قصف النظام السوري للجنود الأتراك في إدلب.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال مراسل الخليج 365 عن قصف النظام السوري للجنود الأتراك، الذي أسفر عن استشهاد 4 وإصابة 9 آخرين.

وقال أكار في هذا الخصوص: "على الشعب التركي أن يكون مستريحا، فقد قمنا ونقوم بما يلزم تجاه هذا الاعتداء".

وفي وقت سابق، توجه أكار برفقة قادة الجيش التركي، إلى الحدود السورية.

الزيارة تأتي عقب استشهاد 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين في قصف مدفعي للنظام السوري على إدلب.

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وبحسب معلومات حصلت عليها الخليج 365، فإن أكار كان ضمن وفد الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أوكرانيا، غير انه ألغى مرافقة الرئيس وعاد إلى أنقرة لتقييم التطورات الحاصلة في إدلب.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 4 جنود أتراك، وإصابة 9 آخرين، جراء قصف مدفعي مكثف للنظام السوري في محافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة في بيان، الإثنين، أن القوات التركية ردت فورا على مصادر النيران.

وأضاف البيان، أن النظام السوري أطلق النار ضد القوات التركية المُرسلة إلى المنطقة من أجل منع نشوب اشتباكات في إدلب، على الرغم من أن مواقعها كانت منسقة مسبقًا.

وأشار البيان إلى أن الحالة الصحية لأحد المصابين، حرجة، مؤكدا متابعة التطورات في إدلب عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.