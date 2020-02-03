إصابة فلسطيني في عينه برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
أصيب، فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي في عينه، الإثنين، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365، نسخة منه، إن طواقمها في مستشفى الخليل الحكومي "تتعامل مع إصابة فلسطيني برصاص مطاطي في العين".
وأوضحت إن الإصابة مباشرة، حيث يجري تقييم الحالة وإجراء الصور الطبية اللازمة.
وكان شهود عيان، قد قالوا لوكالة الخليج 365، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوة إسرائيلية في حي باب الزاوية وسط الخليل، تنديدا بصفقة القرن الأمريكية المزعومة.
واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الفلسطينيين.
ومنذ الثلاثاء، تندلع مواجهات في الضفة الغربية عقب مسيرات منددة بصفقة القرن الأمريكية، المزعومة.
والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن خطته، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتتضمن الخطة، التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.
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