وصول طائرة جزائرية من "ووهان" تحمل رعايا 4 دول مغاربية

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365

حطت طائرة تابعة للخطوط الجزائرية، الاثنين، بمطار العاصمة الجزائر، وعلى متنها رعايا تونسيين وليبيين وموريتانيين، تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، على خلفية انتشار فيروس "كورونا الجديد".

وحسب مراسل الخليج 365، حطت الطائرة بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، في حدود منتصف النهار و30 دقيقة بالتوقيت المحلي (11.30 ت.غ)، وسط اجراءات أمنية مشددة من خلال التواحد المكثف لأفراد الشرطة، إضافة لفرق طبية وصحفيين.

كما تواجدت طائرة عسكرية تونسية على مدرج المطار خصصت لنقل رعايا تونسيين تم إجلاؤهم من ووهان الصينية.

وضمت الطائرة 36 جزائريا أغلبهم طلبة، إضافة إلى 10 تونسيين وليبيين وموريتانيين، دون الإفصاح عن عدد رعايا كل بلد على حدة.

وسيخضع الرعايا الجزائريون والفريق الطبي الذي رافقهم وطاقم الطائرة، لفترة عزل صحي لمدة 14 يوما بأحد الفنادق غربي العاصمة تم تجهيزه بعتاد طبي، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا الجديد".

والأحد، توجهت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية إلى مدينة ووهان الصينية، لإجلاء رعايا جزائريين مقيمين بهذه المدينة، وتقرر إجلاء رعايا من تونس وليبيا وموريتانيا بطلب من سلطات هذه البلدان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.