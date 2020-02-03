“آل لجهر ي ” يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

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الخليج - عبدالرحمن الشهري
غادر مدير الإدارة قانونية في تعليم عسير”فارس آل لجهر ، اليوم، مستشفى الملك فيصل التخصصي ، بعد تعرضه لوعكة صحية ألزمته السرير الأبيض .
وقال ” لجهر “: إنه ولله الحمد غادر المستشفى ، اليوم، بعد أن أجرى عملية جراحية ناجحة ، وعدداً من الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح؛ حيث لازم السرير الأبيض لمدة تسعة أيام.
وعبّر ” فارس ” عن شكره وامتنانه لكل من زاره أو سأل عنه أثناء فترة وجوده في المستشفى، وما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة، سائلاً الله – عز وجل – أن يسبغ على الجميع لباس الصحة والعافية ويجزيهم خير الجزاء.
صحيفة الخليج تهنئ ” آل لجهر ” بعد تماثله للشفاء داعيةً له بدوام الصحة والعافية .
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