“آل لجهر ي ” يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

الخليج - عبدالرحمن الشهري

غادر مدير الإدارة قانونية في تعليم عسير”فارس آل لجهر ، اليوم، مستشفى الملك فيصل التخصصي ، بعد تعرضه لوعكة صحية ألزمته السرير الأبيض .

وقال ” لجهر “: إنه ولله الحمد غادر المستشفى ، اليوم، بعد أن أجرى عملية جراحية ناجحة ، وعدداً من الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح؛ حيث لازم السرير الأبيض لمدة تسعة أيام.

وعبّر ” فارس ” عن شكره وامتنانه لكل من زاره أو سأل عنه أثناء فترة وجوده في المستشفى، وما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة، سائلاً الله – عز وجل – أن يسبغ على الجميع لباس الصحة والعافية ويجزيهم خير الجزاء.

صحيفة الخليج تهنئ ” آل لجهر ” بعد تماثله للشفاء داعيةً له بدوام الصحة والعافية .