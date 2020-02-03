منظمة التعاون الإسلامي ترفض الخطة الأميركية للسلام

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، رفضها الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.

إلى ذلك، ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية على تويتر نقلاً عن الوزير رياض المالكي قوله، إنه “تم إقرار مشروع القرار المقدم لمنظمة التعاون الإسلامي من قبل فلسطين رفضاً “للصفقة الأميركية الإسرائيلية” بالإجماع”.

وعقد وزراء خارجية المنظمة، اليوم الاثنين في جدة، اجتماعاً طارئاً لبحث موقف المنظمة من خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن هذا الاجتماع أتى بعد يومين على اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، الذين رفضوا الخطة، مشددين على تمسكهم بحقوق الشعب الفلسطيني، في حين ثمّن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، هذا الموقف، معتبراً أن “الإجماع العربي على موقف القيادة الفلسطينية انتصار عظيم”.