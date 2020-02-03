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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر امرأة مصابة بفيروس كورونا تلد رضيعا سليما والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
وضعت امرأة حامل مصابة بفيروس "كورونا الجديد" طفلاً يتمتع بصحة جيدة في مقاطعة هيلونججيانج شمال شرقي الصين، وفق إعلام محلي.
وأعلنت السلطات في مدينة هاربين، الإثنين، أن امرأة حامل مصابة بفيروس كورونا الجديد وضعت طفلة سليمة في مستشفى في هاربين عاصمة المقاطعة، حسب موقع "تشاينا نيوز".
وقال نا هوي، نائب رئيس المستشفى، خلال مؤتمر صحفي، إن المرأة كانت في الأسبوع الـ38 من حملها عندما اكتشف الأطباء أنها مصابة بالحمى وحرارتها 37.3 درجة مئوية، وثبتت إصابتها، الخميس، بفيروس "كورونا الجديد".
وأشار إلى أن مجموعة من خبراء التوليد والجهاز التنفسي وطب حديثي الولادة، قرروا إجراء عملية قيصرية على الفور لمنع حدوث تدهور بالغ.
وأضاف أن وزن الطفل بلغ 3.05 كيلوجرامًا، وبعد عدة أيام من الحجر الصحي والمراقبة الطبية، أصبحت الرضيع ووالدته في حالة مستقرة الآن.
وذكر أن درجة حرارة جسم الأم عادت إلى طبيعتها بحلول يوم الأحد، كل من الأم والطفل في الحجر الصحي، تحت إشراف فريقين طبيين مخصصين للمراقبة والعلاج.
ولفت إلى أن جميع العاملين في الفريق الطبي المشاركين في العملية لم يتعرضوا لأي إصابة مهنية وهم الآن تحت المراقبة والعزل.
وأكد أن اختبارات الرضيع جاءت سلبية لفيروس كورونا الجديد مرتين متتاليتين، ولم يفصح المستشفى عن اسم الأم أو عمرها.
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