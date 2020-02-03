أفضل كاميرات المراقبة المنزلية في 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

تعتبر كاميرات المراقبة في وقتنا الحالي من أهم الأجهزة التي تضمن توفير الرقابة اللصيقة للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية من السرقة. وأورد موقع سي نيت، قائمة بأفضل كاميرات المراقبة المنزلية لهذا العام، على النحو التالي: كاميرا Arlo Pro 3 تنفرد كاميرا الأمن المنزلي Arlo Pro 3 القابلة لإعادة الشحن بالكثير من الميزات التي تجعلها أكثر تميزاً من الأنظمة الأخرى. إضافة إلى سهولة إعداداتها واستخدامها. إلى جانب الميزات الأساسية مثل الرؤية الليلية والصوت وكشف الحركة والتنبيهات، تحتوي هذه الكاميرا على الكثير من ميزات الأمان الإضافية، مثل صفارات الإنذار المضمنة. كما تقدم الكاميرا تنبيهات متقدمة بما في ذلك الكشف عن وجود أشخاص أو حيوانات أو مركبات. ويبلغ سعر الكاميرا 500 دولار. كاميرا تايلر ليزنبي

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تبلغ تكلفتها 20 دولاراً فقط، وتتميز بالدفق المباشر عالي الدقة، والتنبيهات المتحركة، والرؤية الليلية، والأهم من ذلك كله أنها توفر 14 يوماً من التخزين المجاني القائم على الحركة. تتميز الكاميرا أيضاً ببطاقة microSD مدمجة للتخزين الإضافي. يمكن للكاميرا أن تعمل مع أوامر Alexa الصوتية أيضاً، وتتميز بمقدرتها على الكشف عن الحركة والقدرة على الاستماع وتنبيهك للترددات الخاصة، مثل أجهزة إنذار الدخان. كاميرا جرس من طراز Arlo

يبلغ سعرها 150 دولاراً، وعلى غرار كاميرا الأمن الخارجية Arlo Pro 3، فإن كاميرا جرس Arlo تحتوي على ميزات التقاط الصوت بدقة، وميزات تتبع الحركة، وصفارة مدمجة، كما أنها تحتوي على مساحة تخزينية واسعة. كاميرا Nest Cam IQ الداخلية تتميز كاميرا Nest Cam IQ المغلقة التي يبلغ سعرها 299 دولاراً بالدفق المباشر عالي الدقة والتنبيهات المتحركة، والوصول إلى خيار خدمة Nest Aware. بدءاً من 5 دولارات شهرياً، يوفر اشتراك Nest Aware ميزات متقدمة مثل التعرف على الوجه وإنشاء قاعدة بيانات للأصدقاء والعائلة. كاميرا Arlo Pro3 الخارجية

تعد Arlo Pro 3 خياراً مثالياً لأفضل كاميرات المراقبة المنزلية الخارجية. إن المظهر الخارجي المقاوم للعوامل الجوية يجعل الكاميرا الأمنية المرتبطة بشبكة Wi-Fi ذات قدرة عالية على مقاومة المطر والثلج والحرارة. كاميرا Logitech Circle 2 للأماكن المغلقة تُعد Logitech Circle 2 التي تبلغ تكلفتها 180 دولاراً خياراً مثالياً للأماكن المغلقة، وهي واحدة من الكاميرات الأمنية المنزلية القليلة التي تعمل مع منصة HomeKit الذكية من Apple، بما في ذلك الاستجابة لأوامر Siri من مكبر صوت HomePod الذكي. كما أنها تعمل مع Alexa و Google Assistant أيضاً، مما يتيح لك الوصول إلى جميع ميزات المساعد الصوتي الرئيسية.