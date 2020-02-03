هذه السماعة تقيس النبض وتشبع الأكسجين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

أعلنت شركة Vimai عن تطوير سماعة V-Powerbuds Pro TWS اللاسلكية بالكامل، والتي تعتبر منافساً رخيصاً لسماعة الرأس أبل AirPods مع إمكانية التحكم عن طريق الأوامر الصوتية وقياس تشبع الأكسجين ونبضات القلب. وتقوم السماعة بإجراء عمليات قياس نبضات القلب من الأذن مباشرة، وتقترب وظيفة الكشف البصري من جودة التسجيل بواسطة شريط الصدر، علاوة على أنه يمكن لسماعة الرأس اللاسلكية اكتشاف معدل التنفس والحد الأقصى لتشبع الأكسجين. ويتم توصيل السماعة، التي يبلغ وزنها 102 غرام، بأجهزة التشغيل عن طريق تقنية البلوتوث 5.0، علاوة على أنها تدعم معيار HSP و A2DP، كما يتم الترويج لها من خلال فترة تشغيل البطارية التي تمتد إلى 24 ساعة عند استعمال علبة البطارية. ويتم استعمال السماعة بواسطة الأوامر الصوتية دون الحاجة لاتصال الإنترنت ولا يتطلب الأمر أيضاً استعمال المساعد الصوتي غوغل آسيستنت أو تطبيقات المساعد الصوتي الأخرى.

