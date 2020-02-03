«القتل الرحيم» لعشرات الكوالا بعد تدمير مزرعة أوكالبتوس في أستراليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتلت عشرات حيوانات الكوالا وعولجت 80 أخرى بعدما تعرضت مزرعة أشجار أوكالبتوس في جنوب أستراليا للتدمير، وبدأت السلطات التابعة لوزارة البيئة تحقيقاً عاجلاً حول الحادث. وصنفت وزارة البيئة في ولاية فيكتوريا الحادث بأنه «مفجع جداً»، وذكرت أن السلطات تحقق في تدمير مزرعة أشجار الأوكالبتوس قرب مدينة بورتلاند الساحلية. وصرحت الوزارة «إذا تبيّن أن الحادث كان نتيجة عمل بشري متعمد، فإننا نتوقع اتخاذ إجراءات سريعة ضد الفاعلين». ويفرض القانون على مرتكبي هذا النوع من التدمير دفع غرامات كبيرة بموجب التشريعات لحماية الحياة البرية في أستراليا. وتقدّر وزارة البيئة بأن حوالى 80 كوالا عانت من الإصابات والجوع تمت معالجتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما تم التخلص من بقية الحيوانات عن طريق القتل الرحيم. وأوضحت الوزارة أن هناك خططاً لنقل الحيوانات إلى مكان آخر إذا كان وضعها الصحي يسمح بذلك.

وقالت منظمة «فرندز أوف إيرث» إن عملية قطع أشجار الأوكالبتوس التي وصفتها بأنها «مجزرة» تعود إلى كانون الأول/ديسمبر، وقد خلّفت مئات حيوانات الكوالا النافقة أو المصابة. وأضافت أن حجم الحادث تم اكتشافه عندما شاهد السكان المحليون الكوالا النافقة التي جمعت بأكوام في الأيام الأخيرة. وقالت رابطة منتجات الغابات الأسترالية، إن رجل أعمال قطع أشجاراً في تشرين الثاني/نوفمبر، وفقاً لقواعد حماية الحيوانات البرية، قبل أن تجرف الأشجار المتبقية بعد رحيله.