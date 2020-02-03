شكرا لقرائتكم خبر عن منع الأشخاص الذين زاروا الصين مؤخراً من الرحلات البحرية السياحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية الاثنين، منع الركاب وأفراد الطواقم الذين سافروا مؤخراً إلى الصين من الصعود على متن السفن السياحية في أنحاء العالم، في ظل ازدياد المخاوف حيال فيروس كورونا المستجد. وقال مكتب الهيئة في هامبورغ في بيان «حظر أعضاء الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية حركة أفراد الطواقم من البر الصيني الرئيسي، وسيمنعون أي فرد سواء كان ضيفاً أو من أفراد الطاقم سافر من أو عبر البر الصيني الرئيسي خلال الأيام الـ14 الماضية من الصعود على متن السفن».

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