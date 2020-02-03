كندا تستأجر طائرة لإجلاء رعاياها من ووهان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كندا مساء الأحد، استئجارها طائرة لإعادة رعاياها العالقين في مدينة ووهان في وسط الصين، والذين طلبوا إجلاءهم بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، مشيرة إلى أنّ الطائرة «جاهزة للإقلاع» حالما تحصل من بكين على إذن بالهبوط.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إنّ الطائرة ستهبط في هانوي بفييتنام «وستتوجه إلى ووهان، المغلق مجالها الجوي حالياً، حالما نحصل من الحكومة الصينية على الإذن بالهبوط». وأوضحت السلطات الكندية أنّ 325 مواطناً كندياً يقيمون في هوبي، المقاطعة الأكثر تضرّراً بالوباء، تقدّموا بطلبات لإعادتهم إلى بلدهم. وأضافت أنّ الكنديين الذين سيعودون إلى بلدهم سيخضعون «لفحص طبي عميق قبل الصعود إلى الطائرة وأثناء الرحلة وعند الوصول» إلى قاعدة ترينتون العسكرية في أونتاريو. وبعد وصولهم سيخضع الجميع ومرافقوهم وأفراد طاقم الطائرة للإقامة داخل الحجر الصحّي في القاعدة لمدة 14 يوماً هي فترة حضانة المرض.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنّ طاقماً طبياً من القوات المسلّحة الكندية، ومسؤولين حكوميين في طريقهم إلى هانوي «وبصدد الحصول على التأشيرات اللازمة من الحكومة الصينية لدخول ووهان».

والسبت دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مواطنيه إلى الوقوف صفّاً واحداً لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر في الصين وانتشر حتى اليوم في أكثر من 20 دولة، محذّراً من ممارسة أيّ تمييز عنصري بحقّ أفراد الجالية الصينية في كندا.