شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامي ترفض خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين إنها ترفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وقال بيان المنظمة التي تضم 57 دولة، والتي تعقد قمة في مدينة جدة السعودية لمناقشة الخطة: «ندعو كافة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع الخطة الأمريكية أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة التعاون الإسلامي ترفض خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.