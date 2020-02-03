دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إعلان تشويقي يؤكد على رقاقة Snapdragon 865 في هاتف iQOO Pro 5G المرتقب ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد شركة Vivo مؤتمرها قريباً في السوق الهندي للإعلان عن هاتف iQOO Pro 5G، على أن ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 865، مع مجموعة من المميزات التي تشمل قدرة شحن أفضل، مع آداء أقوى.

أكد إعلان تشويقي من Vivo على دعم هاتفها القادم iQOO Pro لتقنية شبكات 5G، كما أطلقت الشركة مؤخراً صفحة رسمية تؤكد من خلالها على خططها للإعلان الرسمي قريباً عن الهاتف.

كانت شركة Vivo قد أطلقت علامة iQOO التجارية في الصين خلال العام الماضي، واليوم تستعد الشركة لإطلاق أول إصدار 5G من العلامة التجارية بعنوان iQOO Pro، والذي ينطلق رسمياً هذا الشهر في السوق الهندي.

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من جانب أخر تخطط شركة Vivo لإطلاق إصدارات أخرى تدعم الإتصال بشبكات 4G، والتي تضم أعلى المواصفات أيضاً، بينما يأتي هاتف iQOO Pro 5G كأول إصدار ينطلق للسوق الهندي بمعالج Snapdragon 865.

ومن المتوقع أن تقدم Vivo مجموعة من المواصفات المميزة في هاتف iQOO Pro 5G المرتقب، حيث يدعم آداء أفضل في الألعاب، مع ميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس، وأيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة أعلى، كما يأتي الهاتف بتصميم أفضل أيضاً، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار لاحقاً هذا الشهر.

المصدر

هذا الموضوع إعلان تشويقي يؤكد على رقاقة Snapdragon 865 في هاتف iQOO Pro 5G المرتقب ظهر على التقنية بلا حدود.