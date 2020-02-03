حماد: قانون جديد ينظم "الجلوات العشائرية" في الأردن قريباً

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة كشف وزير الداخلية سلامة حماد، عن وضع الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية، مشروع قانون لتنظيم الجلوات العشارية في الاردن، لكنه لم يقر. وقال حماد خلال اجتماع اللجنة الادارية النيابية، الاثنين، ان المشروع كان ينص على ان تكون الجلوة بحق الجاني ووالده ونجله. اقرأ أيضاً : الأردن يشترط مرور أسبوعين لجميع الجنسيات القادمة من الصين لدخول أراضيه واشار الى ان هذا المشروع بحاجة الى دعم نيابي حتى يتم اقراره. بدوره، قال رئيس اللجنة الادارية النيابية، ان حرية الاشخاص والمحافظة على عدم ظلم المواطن بسبب الجلوة العشائرية امر في غاية الاهمية، مؤكد ان القضاء العشائري بحاجة إلى الدعم. من ناحية أخرى، قال النائب يحيى السعود، انعدد المساجين في الاردن يبلغ 22 ألف سجين، بينهم 10 آلاف موقوف اداري.

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