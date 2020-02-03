شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: وصول طائرة من الصين على متنها 50 شخصا من ووهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها وصول الطائرة الجزائرية التي أجلت أكثر من 50 شخصا من ووهان الصينية بسبب كورونا .

وفى وقت سابق أفادت السلطات السعودية أن 10 طلاب تم إجلاؤهم من ووهان الصينية " مركز فيروس كورونا " سيبقون تحت الحجر الصحي احترازيا وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها، وأكد وزير الخارجية السعودى:"نثمن جهود السلطات الصينية في إجلاء 10 من طلابنا من ووهان"، لافتا إلى أن هناك إجراءات صحية احترازية بمطار الرياض مع وصول الطلاب السعوديين الذين تم إجلاؤهم من الصين.

كانت سلطات الطيران المدني في عُمان قررت تعليق جميع الرحلات بين السلطنة والصين ابتداء من اليوم، يذكر أن خارطة انتشار فيروس كورونا عالميا شملت 26 دولة، حيث وصلت أعداد الوفيات بفيروس الكورونا فى الصين لنحو 259 حالة ووصلت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 12 ألفا داخل الصين و150 خارجها وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاج لها