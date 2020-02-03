شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «المرور» بشأن الفحص السنوي للمركبات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، أن السيارات الجديدة تخضع للإعفاء من الفحص الفني السنوي، وذلك لمدة تبلغ 3 سنوات.

جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للمرور على موقع التواصل تويتر، ردا على استفسار ورد من مواطن، إذ تم التوضيح أن نظام المرور يُلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًّا، ما عدا المركبات الخاصة الجديدة؛ حيث يُجرَى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.