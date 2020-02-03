شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس يتوقع: موجة برد جديدة على مناطق المملكة نهاية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقَّع الباحث في الأحوال الجوية أبوعبد الرحمن الحربش الصخري، اليوم الاثنين، أن تشهد المملكة اعتدالًا ملموسًا في درجات الحرارة وأحيانًا دفئًا، تعقبها موجة برد قارسة خلال وسط ونهاية الأسبوع المقبل.

وقال الصخري، عبر حسابه على «تويتر»: «ابتداء من نهار الاثنين 9 جمادى الآخرة / 3 فبراير ولمدة 6 أيام تقريبًا، يسود اعتدال ملموس وأحيانًا دفء واضح بإذن الله في الأجواء خلال النهار، بينما تكون الأجواء ليلًا باردة قليلًا».

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وأضاف: “الحالة تشمل معظم المناطق خصوصًا الغربية والوسطى والشرقية؛ ثم متوقع موجة برد قارسة خلال وسط ونهاية الأسبوع المقبل”.