هذا ما يحدث لجسمك إذا لم تشرب الماء بقدر كاف!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

يشكل الماء حوالي 60 بالمئة من جسم الإنسان، ولكي تتمتع بصحة طيبة، فمن الأهمية بمكان أن تستهلك كمية كافية من الماء يوميا، لأن الترطيب أساسي لمساعدة جميع أعضاء الجسم على العمل بكفاءة.



ويؤكد خصائيون أن الشخص العادي يجب أن يشرب حوالي لترين من الماء في اليوم، وتزداد هذه الكمية في المناطق ذات الحرارة المرتفعة، وإن لم يحرص الإنسان بذلك، فإن من المحتمل أن يواجه 5 مشكلات.

الإمساك

تؤدي قلة السوائل في الجسم إلى الإصابة بالإمساك. وبينما نميل إلى التفكير في الألياف كسبب أولي للإمساك، فإن قلة الماء أيضا يمكن أن تكون السبب وراء الإمساك بالقدر نفسه.

وعلى الرغم من أن الألياف تساعد على سحب السموم من الأمعاء، فإن هذه السموم لا تستطيع الخروج من الجسم دون أن يتم طردها، ولا يكون ذلك إلا بالماء.

جفاف البشرة

إذا لم يحصل الجسم على ما يكفي من الماء، يمكن أن يظهر تأثير ذلك على البشرة، إذ يؤدي نقص الماء إلى جفاف الجلد، وهو عارض يشبه تمام نقص الزيت في الجلد.

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وتتشابه أعراض نقص الماء ونقص الزيت في الجلد، إذ يمكن أن يؤدي هذا النقص إلى الحكة والحساسية والتقشير، الأمر الذي يهدد قدرة الجلد على صد أي هجمات مرضية محتملة.

مشكلات بالكلى والمثانة والمسالك البولية

يوجد بين الكلى والماء علاقة تكافلية، فالكليتان تعملان على تنظيم توازن الماء في الجسم، وهما بحاجة مستمر لماء من أجل طرد المخلفات من مجرى الدم.

وتعمل الكليتان إلى جانب الكبد على تنظيم الترشيح الطبيعي للجسم، لذا فإنها بحاجة للماء للعمل بشكل صحيح، وإذا لم يكن لديك ما يكفي من الماء، فقد ينتهي بك الأمر بالالتهابات في المسالك البولية والمثانة.

الشعور بالجوع

قلة الماء قد تشعر الإنسان بالجوع. وإذا كنت قد أكلت للتو ولكنك لا تشعر بالشبع، فحاول شرب كوب من الماء، لان هذا كفيل بأن يجعلك تشعر بالشبع.

الشعور بالتشتت والتعب

يمكن لقلة الماء في الجسم أن تؤثر على خلايا الطاقة والإدراك، مما يصعب على الجسم البقاء في حالة تأهب سليمة. كما أن الجسم بحاجة للأكسجين للقيام بالوظائف الحيوية اليومية، وتعد المياه مصدرا مهما لذلك.