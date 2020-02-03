انزلاق أرضي يتسبب باحتجاز 500 سائح في منتجع تزلج كندي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتجز نحو 500 سائح داخل منتجع للتزلّج غرب كندا الأحد، بعدما تسبّب انزلاق في التربة بتدمير الطريق الوحيد المؤدّي إلى المنتجع، بحسب بيان وزارة النقل في منطقة بريتيش كولومبيا.

وأدّت الأمطار الغزيرة إلى جريان سيول من الوحل، تسبّبت بانزلاق في التربة أزال نحو كيلومتر من الطريق الوحيد إلى منتجع ساسكواتش الجبلي، وقالت مديرة المنتجع شالبي ليم خلال مقابلة مع قناة «سي بي سي» التلفزيونية «نحن الآن إلى حدّ بعيد معزولون عن الجميع».

وأضافت أنّ إزالة الركام وإصلاح الطريق يستغرق 6 أيّام. وأشارت إلى أنّ التيّار الكهربائي انقطع عن منتجع التزلّج الذي يقع على بعد 60 ميلاً شرق فانكوفر بسبب الطقس، لكنّه مجهّز بمولّدات.

وقال بيان وزارة النقل، إنه بإمكان رواد المنتجع المغادرة بواسطة طائرة مروحية، لكن هذه الخدمة تكلّف 150 دولاراً للشخص.

وينوي نحو 100 شخص من العالقين داخل المنتجع الخروج بواسطة الطائرات المروحية، لكنّ الآخرين قرروا البقاء إلى أن يتم إصلاح الطريق.