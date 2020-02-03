الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يطلقان معركة مفاوضات ما بعد «بريكست»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطلق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الاثنين معركة ما بعد «بريكست» عبر تحديد الخطوط الحمر لعلاقتهما المستقبلية التي لا يزال يجب رسمها، في مفاوضات شائكة وفي بعض الأحيان متوترة. وبعد مشاعر الفرح أو الأسف لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية استمرت 47 عاماً، يتوجب على الطرفين الاتفاق على الأساس الجديد لهذه العلاقات، وخصوصاً في الشق التجاري، النواة الصلبة للمحادثات.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد على أن بلاده سترفض اتفاقاً يفرض عليها أن تواصل احترام بعض قوانين الاتحاد وذلك بحسب مقتطفات من خطاب سيلقيه الاثنين حول رؤيته لبريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد. كما يكشف ميشال بارنييه الاثنين عن شروط التفاوض ويحدد أولويات الاتحاد الأوروبي وخطوطه الحمر.

وبحسب مقتطفات مسربة من خطاب جونسون «ليس هناك حاجة لاتفاق تبادل حر يتضمن قبول قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال المنافسة والمساعدات والضمان الاجتماعي والبيئة ومواضيع أخرى».

وفرض المفاوض الرئيسي للاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه الأحد شرطين للتوصل إلى اتفاق تجاري هما «اتفاق حول القواعد المشتركة» لكي لا تتحول لندن إلى منافس، وتسوية حول مسألة الصيد الفائقة الحساسية.

وعلى الرغم من أن أجل المفاوضات يمتد حتى نهاية العام، إلا أنه من المتوقع إجراؤها بوتيرة ماراثونية لرفض جونسون تمديد الفترة الانتقالية التي سيواصل فيها البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية.

ويعرف بارنييه تفاصيل الملف لأنه سبق أن تفاوض على اتفاقية «بريكست» على مدى أكثر من عامين. وتصادق الدول الأعضاء على مهمته التفاوضية في نهاية شباط/فبراير، لأن المفاوضات لن تبدأ رسمياً إلا في مطلع آذار/مارس. وستتناول المفاوضات بشكل أساسي الشراكة الاقتصادية وخصوصاً اتفاق التبادل الحر ومسائل الأمن والإجراءات القضائية المزمعة من أجل حل الخلافات.

وسيكون ملف صيد الأسماك، الذي وعد الطرفان بالتوصل إلى اتفاق حوله قبل الأول من تموز/يوليو أحد المواضيع الحساسة جداً خلال عملية المفاوضات. ويعتمد صيادو الأسماك من عدة دول أعضاء مثل فرنسا والدنمارك على المياه البريطانية التي تشكل أيضاً 30% من رقم أعمال الصيادين الفرنسيين. من جهته أكد جونسون أن «استعادة السيطرة» على مياه الصيد هذه يحتل أهمية كبرى ووعد «بسياسة صيد وطنية رائعة جديدة». ويمكن أن يشكل الصيد عملة مقايضة خلال هذه المحادثات، من أجل وصول الخدمات المالية البريطانية التي تعتبر أساسية جداً لحي المال في لندن، إلى القارة العجوز.