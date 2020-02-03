الانتخابات التمهيدية لاختيار المنافس الديمقراطي لترامب تبدأ الاثنين في ولاية أيوا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد حملة مكثفة استمرت أشهراً، وسبع مناظرات تلفزيونية وانسحاب عدد من المرشحين، جاء دور الناخبين الديمقراطيين للإدلاء بأصواتهم الاثنين في أولى الجولات لاختيار منافس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وسيجرى التصويت مساء الاثنين في ولاية أيوا، وعبر مجالس انتخابية تبلغ حوالي 1700 صالة في جميع أنحاء الولاية. ويحتل أربعة من المرشحين الـ11 المراكز الأولى في استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة في أيوا، على رأسهم السناتور الاشتراكي بيرني ساندرز في المرتبة الأولى، متقدماً على نائب الرئيس السابق جو بايدن، ثم رئيس البلدية الشاب بيت بوتيدجيدج، وعضو مجلس الشيوخ التقدمية إليزابيث وارن. كما سجلت السناتورة إيمي كلوبوشار تقدماً في نوايا التصويت مؤخراً.

وقال ساندرز (78 عاماً) الذي هزم في هذه الولاية أمام هيلاري كلينتون قبل أربع سنوات، لأنصاره «كل شيء يبدأ بأيوا». وهو يعتمد على الأقليات والشباب الذين يصفهم بأنهم «الأكثر تقدمية في تاريخ هذا البلد». أما وارن (70 عاماً) فأكدت أن «أهم شيء هو دحر دونالد ترامب».

ومنذ أشهر يدعو المرشحون والناخبون الديمقراطيون على حد سواء إلى «إلحاق الهزيمة بترامب» قبل كل شيء في الانتخابات المقبلة.

ويبدو ترامب حاضراً بقوة في هذه الانتخابات التمهيدية، لا سيما مع اقتراب جلسة تبرئته في مجلس الشيوخ الأربعاء. ولا يتردد ترامب في التعليق بسخرية في أغلب الأحيان على المتنافسين في هذه الانتخابات. ففي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأحد قال «لديّ ألقاب صغيرة لهم جميعاً».

وبشأن ساندرز، صرح ترامب «أعتقد أنّه شيوعي». وأضاف «أعتبره اشتراكياً، لكنّه أبعد بكثير من الاشتراكي»، لكنه رأى «على الأقلّ هو صادق فيما يؤمن به». واتهم السناتورة إليزابيث وارن بأنها «لا تقول الحقيقة» ووصف بايدن بأنه «نعسان».