جمهوريون في مجلس الشيوخ يبررون «تبرئة ترامب المرجحة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برر عدد من البرلمانيين الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مواقفهم قبل ثلاثة أيام من تبرئة دونالد ترامب المرجحة الأربعاء، مؤكدين أنه أساء التصرف لكن ليس إلى الحد الذي يجعله أول رئيس أمريكي تتم إقالته.

ويأتي ذلك بينما يستأنف الاثنين عرض الحجج الأخيرة في مجلس الشيوخ، والتي يقول الديموقراطيون إنها لن تكون صالحة في غياب إفادات شهود.

قال السناتور الجمهوري لامار ألكسندر لشبكة «ان بي سي» الأحد «حول طلب ترامب من أوكرانيا إجراء تحقيق ضد ابن جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات المقبلة: ما كان عليه أن يفعل ذلك، هذا سيئ، وأقول غير لائق وغير مناسب وأنه تجاوز خطاً». وأضاف أن «السؤال الوحيد المتبقي هو البت فيما سنفعله».

واعترف لامار بوجود «جبل من الأدلة» التي تدين ترامب، لكنه أكد أن «الشعب هو الذي يجب أن يقرر» بشأن سلوك الرئيس. وتابع السناتور أن «ما فعله بعيد جداً عن عمل خيانة أو فساد أو جريمة أو جنحة كبيرة»، مشيراً إلى المعايير التي حددها الدستور في هذا الشأن.

ورأى لامار أن ترامب كان ساذجاً بطلبه ذلك من حليف أجنبي، لكنه شدد على أن «ذلك ليس عذراً في نهاية المطاف وما كان عليه أن يفعل ذلك».

وصرحت الجمهورية جوني ارنست، لشبكة «سي إن إن» الأحد «ما كنت سأفعل هذا الأمر على الأرجح». وأضافت «أعتقد بشكل عام أن ملاحقة الفساد هي أمر يجب القيام به، لكن الرئيس قام بذلك بشكل خاطئ. أعتقد أنه كان يمكن أن يقوم بذلك عبر قنوات مختلفة».

أما ترامب، فصرح لشبكة «فوكس نيوز» الأحد أن «كل هذه القصة لا معنى لها». وقال إن «الأمر كان جائراً جداً، وخصوصاً لعائلتي». وأكد الرئيس الأمريكي مجدداً أنه يلقى معاملة غير عادلة منذ اليوم الذي فاز فيه بالانتخابات.

من جهتهم، يستبق المرشحون الديمقراطيون للانتخابات التمهيدية لحزبهم تبرئة ترامب المرجحة وباتوا يتطلعون إلى الاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي هذا الإطار، يحاول كل من هؤلاء المرشحين إقناع الناخبين في ولاية أيوا التي ستدشن الانتخابات التمهيدية الاثنين، بأنه الأقوى للقيام بما لم يتمكن مجلس الشيوخ من فعله وهو إخراج دونالد ترامب من البيت الأبيض.