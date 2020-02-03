شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة شنغهاي تغلق على أسوأ انخفاض لها منذ خمس سنوات بلغ 7,72 في المئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت بورصتا الصين القارية الاثنين على تراجع تجاوز السبعة في المئة في أسوأ انخفاض يومي منذ صيف 2015، في أسواق تسودها حالة ذعر من وباء فيروس كورونا المستجد.

وتراجع مؤشر بورصة شنغهاي 7,72 في المئة إلى 2746,61 نقطة، بينما انخفض سوق المال في شينزن، ثاني بورصة في الصين القارية 8,41 في المئة إلى 1609,00 نقطة، في أول جلسة لهما بعد فترة توقف طويلة بسبب عطلة رأس السنة القمرية.

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