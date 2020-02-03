شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: رد الفعل الأمريكي على فيروس كورونا «يثير الذعر وينشره» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقدت الصين الاثنين، الولايات المتحدة، بشدة لفرضها قيوداً على دخول الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا المستجد، واتهمت واشنطن بـ«إثارة الذعر ونشره».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيانج، إن الولايات المتحدة «لم تقدم مساعدة مهمة»، وكانت «أول من قام بإجلاء طاقم قنصليتها في ووهان، وتحدثت عن سحب جزئي لطاقم سفارتها وفرضت قيوداً على دخول المسافرين الصينيين».
وأكدت حاجة بلادها الملحة إلى أقنعة طبية واقية، مع تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد عدد ضحايا أزمة فيروس سارس عام 2002، بينما فاق عدد المصابين 17 ألفاً. وقالت: «ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات ونظارات واقية».
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