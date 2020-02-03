شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية شعرية عراقية في «بيت المفرق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

نظم بيت الشعر في المفرق في المملكة الأردنية الهاشمية أمسية شعرية موسيقية في مقر منتدى البيت العربي في عمّان أحياها العراقيان إبراهيم السالم، ومحمد الخفاجي.

وأكدت ميرنا حنقوة من إدارة «البيت العربي» أهمية دور «بيت المفرق» وتأثيره الفاعل في خدمة الأدب واستقطاب جمهور من مختلف أرجاء الأردن.

استهل الشاعر والموسيقي إبراهيم السالم الأمسية بإلقاء قصيدة موجّهة إلى عمّان، تبعها بأخرى تحية إلى بغداد جاء فيها:

ﺳﻼﻡ ﻳﺎ ﺷﻤﻮﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ

ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻔﺎﺗﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﻗﻲ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻳﺒﺘﻬﺠﺎﻥ ﺣﺒﺎً

ﻭﺑﺎﻟﻔﻴﺤﺎﺀ ﺑﺎﺗﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﻗﻲ

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺠﻤﺎﺕ ﺗﻌﻠﻮ ﻓﻲ ﺳﻤﺎﻫﺎ

ﻟﺘﻬﺪﻱ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻟﻠﺴﺒﻊ ﺍﻟﻄﺒﺎﻕ

ﻷﺳﺮﺍﺏ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﺩﺕ

ﻷﺣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻬﻮﻯ ﻭﺍﻟﻠﻴﻞ ﺳﺎﻗﻲ

ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﺳﺄﻟﻮﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﻨﻲ

ﺳﺄﺑﻘﻰ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻗﻲ

ﺣﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻧﺎ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﺄﺭﺿﻲ

ﺑﺴﻮﻣﺮﻫﺎ ﻭﺑﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﻧﻄﻼﻗﻲ

من جهته استفاض الشاعر الشاب محمد الخفاجي بنصوص وجدانية خاطبت جوانب إنسانية منها:

ﺣﻮﻝ ﻳﻤﺮ، ﻭﺁﺧَﺮٌ، ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ..

ﻳﻌﻠﻮ ﻏﺒﺎﺭ

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ﺣﻮﻝ ﻳﻤﺮ، ﻭﻻ ﺃﻣﺮُّ،

ﺑﻪ،

ﻭﺁﺧِﺮُ ﺁﻫَﺔٍ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﻞ،

ﺗُﻌﻠﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺄﺻﻄﻨﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ

ﺣﻮﻝ ﻳﻤﺮُّ، ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ

ﺍﻟﺤﺰﻥُ ﻳﻌﺮﻓﻨﻲ.

ﻭﺃﺣﻔﻆ ﻋﻬﺪﻩ..

ﻭﺍﻟﺤﺐّ ﻣﻌﺮﻛﺔٌ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ..

ﺍﻟﺴﺮ ﺧﻠﻒ ﻣﻘﺎﺻﺪﻱ.. ﺻﻌﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﻡ..

ﻗﺪ ﺿﺎﻉ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺪُ ﻓﻲ ﺗﻴﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ..

ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺒﻘﻰ ﻻ ﻣﻘﺎﻝ ﻭﻻ ﻣﻘﺎﻡ

ﺃﻧﺴﻰ.. ﺳﺄﻧﺴﻰ.. ﻣﺎ ﻧﺴﻴﺖُ

ﺃﻭﺍﺟﻪُ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺑﺎﻷﻳﺎﻡ..

ﻭﺣﺪﻱ..

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻫﺎﻭﻳﺔُ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖِ.. ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺣﺎﻝ..

ﺍﻟﺴﺮ ﺧﻠﻒ ﻣﻘﺎﺻﺪﻱ.. ﻓﻴﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ..

ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺩﻣﻌﺘﻴﻦِ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞِ ﻛﺎﺩَ ﻳﺨﺘﻨﻖُ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ..

ﻭﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺎﺀُ ﺣﻤﺎﻗﺔٌ ﻻ ﺷﻲﺀَ ﻳﻔﺼﻞُ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺨﺘﺎﻝ...

ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺼﻞُ ﺍﻷﺧﻴﺮُ..

ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ..